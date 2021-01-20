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Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70

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Президент США Дональд Трамп в последний день на своем посту помиловал 73 человек и смягчил наказание еще для 70. Об этом в среду, 20 января. сообщает пресс-служба Белого дома.

Среди полилованных45-м американским лидером лоббист Тодд Буланже, признавший в 2008 году себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с услугами и представитель штата Аризона Рик Ренци, которого в 2013 году признали виновным в вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве со страховкой, отмывании денег и рэкете.

Также в списке помилованных оказались консультант республиканской партии Пол Эриксон, имевший отношение к делу россиянки Бутиной, бывший советник Трампа Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк.

новость дополняется.

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