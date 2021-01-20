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Горбачев призвал Россию и США систематически обсуждать региональные проблемы

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Москва и Вашингтон должны обсуждать региональные проблемы на постоянной основе. Об этом в среду, 20 января, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

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«Сейчас надо поставить обсуждение региональных проблем на постоянную, систематическую основу. Думаю, можно было бы договориться об определенных правилах игры и потом уже смотреть, соблюдаются ли они. Если не соблюдаются — откровенно говорить об этом, обсуждать, что не так, в чем проблема», — цитирует его ТАСС.

В качестве метода разрешения возникающих противоречий Горбачев предложил дипломатические методы.

11 января первый президент СССР также призвал Россию и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и предпринимать дальнейшие шаги на пути к контролю над ядерными вооружениями, например, скорректировать военные доктрины.

Ранее, 4 января, Джейк Салливан, которого избранный президент США Джозеф Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями отвечает интересам как Москвы, так и Вашингтона.

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