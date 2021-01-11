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Горбачев призвал РФ и США продлить СНВ-3 и изменить военные доктрины

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На пути к контролю над ядерными вооружениями Москва и Вашингтон должны не только продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но и предпринимать дальнейшие шаги. Об этом в понедельник, 11 января, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

Он напомнил, что в бытность у власти неоднократно встречался с Джо Байденом, который в ноябре победил на выборах президента США. По словам Горбачева, на посту сенатора демократ поддерживал все советско-американские договоренности по ядерному разоружению, а будучи вице-президентом Барака Обамы, поддержал договор СНВ-3.

«Во время предвыборной кампании он [Байден] говорил, что договор надо продлить. Но это, я считаю, лишь первый шаг. Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины, причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит», — цитирует экс-президента СССР «РИА Новости».

Кроме того, бывший советский лидер указал на необходимость вовлечения в переговоры других ядерных держав.

«Это очень большая повестка дня, очень сложная. Если США и Россия за нее возьмутся по-настоящему, то выиграют и они, и все остальные», — добавил Горбачев.

4 января Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений отвечает интересам как России, так и США. Однако ранее РФ неоднократно призывала Штаты продлить соглашение, но в ответ Вашингтон выдвигал ряд условий, которые Москва считает неприемлемыми.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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