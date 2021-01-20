В Иркутской области расследуют дело о мошенничестве сотрудников ФССП

В Иркутской области следователи расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном должностными лицами Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщается 20 января на сайте регионального управления СК РФ.

«В отношении двух заместителей руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области и начальника Правобережного отдела судебных приставов г. Иркутска расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»)», — сказано в тексте.

По версии следствия, должностные лица УФССП по Иркутской области, используя свое служебное положение и действуя группой лиц по предварительному сговору, в декабре 2019 года похитили денежные средства федерального бюджета под видом начисления подчиненным сотрудникам повышенных премий по итогам работы в IV квартале 2019 года.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела послужили материалы оперативно-разыскной деятельности УФСБ по Иркутской области.

Следователи уже провели обыски по местам работы и жительства фигурантов «с целью изъятия интересующих следствие предметов и документов».

Накануне главе волгоградского Росимущества Юрию Ефимову предъявили обвинение в коррупции. Согласно версии следствия, он был посредником при передаче взятки главному судебному приставу региона.