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Главе волгоградского Росимущества предъявили обвинение в коррупции

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Следствие предъявило обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона. Об этом во вторник, 19 января, сообщила журналистам представитель СУ Следственного комитета РФ по региону Наталия Рудник.

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«Начальнику территориального управления Росимущества Ефимову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»)», — проинформировала она.

Отмечается, что в ближайшее время в Центральном районном суде Волгограда рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде запрета определенных действий.

Накануне суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий другому фигуранту уголовного дела — руководителю управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области Владимиру Евстигнееву, обвиняемому по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере)».

По данным следствия, начальнику областного управления службы судебных приставов стало известно о том, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав Волгоградской области решил приобрести себе через подставное лицо.

В случае победы в торгах подозреваемый обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, в противном случае результаты были бы аннулированы. Чтобы сэкономить, он потребовал оплатить комиссию в 160 тыс. рублей директора специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества. Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества, за это предпринимателя обещали не штрафовать при проверках.

13 января стало известно, что главу управления Росимущества по Волгоградской области Юрия Ефимова и руководителя службы судебных приставов (УФССП), главного судебного пристава региона Владимира Евстигнеева подозревают во взяточничестве. По данному факту было заведено уголовное дело.

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