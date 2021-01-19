Главе волгоградского Росимущества предъявили обвинение в коррупции

Следствие предъявило обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона. Об этом во вторник, 19 января, сообщила журналистам представитель СУ Следственного комитета РФ по региону Наталия Рудник.

«Начальнику территориального управления Росимущества Ефимову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»)», — проинформировала она.

Отмечается, что в ближайшее время в Центральном районном суде Волгограда рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде запрета определенных действий.

Накануне суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий другому фигуранту уголовного дела — руководителю управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области Владимиру Евстигнееву, обвиняемому по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере)».

По данным следствия, начальнику областного управления службы судебных приставов стало известно о том, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав Волгоградской области решил приобрести себе через подставное лицо.

В случае победы в торгах подозреваемый обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, в противном случае результаты были бы аннулированы. Чтобы сэкономить, он потребовал оплатить комиссию в 160 тыс. рублей директора специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества. Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества, за это предпринимателя обещали не штрафовать при проверках.

13 января стало известно, что главу управления Росимущества по Волгоградской области Юрия Ефимова и руководителя службы судебных приставов (УФССП), главного судебного пристава региона Владимира Евстигнеева подозревают во взяточничестве. По данному факту было заведено уголовное дело.