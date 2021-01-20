Трамп распорядился рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом

Действующий президент США Дональд Трамп за день до истечения срока своих полномочий распорядился рассекретить информацию о слежке Федерального бюро расследований (ФБР) за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании 2016 года, сообщает 19 января пресс-служба Белого дома.

Речь идет о документах, предоставленных министерством юстиции Белому дому 30 декабря 2020 года. По словам американского лидера, часть данных засекречены и не были переданы в конгресс или обнародованы.

«Настоящим я рассекречиваю оставшиеся в папке материалы. Это мое окончательное решение по рассекречиванию, и я поручил Генеральному прокурору внести исправления, предложенные в представлении ФБР от 17 января, и вернуть в Белый дом надлежащим образом отредактированную копию», — отметил Трамп.

Расследование ФБР под названием Crossfire Hurricane было начато 31 июля 2016 года из-за подозрений вмешательства РФ в президентские выборы. Сотрудники бюро на основе компромата на Трампа получили ордер на слежку за его окружением в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).

В конце марта 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией. Сам доклад был обнародован месяц спустя. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины американского лидера.

Бывший юрист ФБР Кевин Клинсмит летом 2020-го признал в суде факт подлога документов, которые стали основанием для расследования «сговора» Трампа с Россией.