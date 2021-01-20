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Будущий шеф Пентагона высказался о сотрудничестве с Россией в Арктике

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Кандидат на пост главы Пентагоона Ллойд Остин 19 января, отвечая на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса, заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Москвой в Арктике, однако обеспокоен присутствием там российских военных.

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«Я серьезно обеспокоен наращиванием российской военной мощи и агрессивным поведением в Арктике и во всем мире. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в этом регионе», — сказал он.

Остин добавил, что у России и США есть давняя история сотрудничества в Арктике и поэтому он надеется его продолжение.

Ранее, 7 января, стало известно о том, что военно-морской флот США начнет регулярно патрулировать российские берега в Арктике.

По словам министра ВМС страны Кеннета Брейтуэйта, в ближайшее время Вашингтону придется «проявить настойчивость» в Арктике, чтобы оспорить «притязания» Москвы и Пекина на данные территории.

В ноябре МИД России выразил обеспокоенность тем, что США проецируют свою военную деятельность в Арктике. В ведомстве подчеркнули, что Москва выступает за то, чтобы регион оставался мирным.

В августе координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт заявил, что американское правительство воспринимает Арктику как северный фланг НАТО.

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