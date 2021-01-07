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США начнут патрулирование вблизи российских берегов в Арктике
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США начнут патрулирование вблизи российских берегов в Арктике

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Министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт заявил, что военно-морской флот страны начнет регулярно патрулировать российские берега в Арктике, пишет Breaking Defense.

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Глава ведомства отметил, что в ближайшее время Вашингтону придется «проявить настойчивость» в Арктике, чтобы оспорить «притязания» Москвы и Пекина на данные территории.

В ответ на вопрос журналиста о том, должны ли США начать проводить операции по обеспечению свободы навигации у северного побережья России, министр провел аналогию с обстановкой в Южно-Китайском море, где у Китая и ряда других стран есть разногласия по морским границам и зонам ответственности.

«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», — заявил он, назвав такую стратегию «правом и обязанностью» США как «доминирующей военно-морской силы в мире».

По словам Брейтуэйта, главное преимущество Вашингтона в Арктике — подводные лодки. В условиях, когда Россия имеет ледокольный флот, США могут прибегнуть к аренде ледоколов у союзников, пока не построят собственные.

В ноябре МИД России выразил обеспокоенность тем, что США проецируют свою военную деятельность в Арктике. В ведомстве подчеркнули, что Москва выступает за то, чтобы регион оставался мирным.

В августе координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт заявил, что американское правительство воспринимает Арктику как северный фланг НАТО.

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