Блинкен согласился со словами Помпео о геноциде уйгуров в Китае

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в сенате согласился с обвинениями в адрес КНР в геноциде уйгуров. Трансляцию слушаний вел телеканал FoxNews во вторник, 19 января.

Ранее в этот день действующий глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео назвал действия Китая в отношении уйгуров геноцидом. Также, по его словам, китайские власти ущемляют права других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

Сенаторы спросили у Блинкена, поддерживает ли он соответствующую позицию Помпео, на что тот ответил: «Да».

14 января официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал обвинения в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая сфабрикованной Соединенными Штатами ложью столетия.

В декабре США запретили импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР. Отмечалось, что решение было принято в связи с информацией об использовании на предприятии принудительного труда, в том числе труда осужденных.

Летом 2020 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.