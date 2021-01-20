Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп признал приход новой администрации к власти в США
Общество
Экс-вратаря «Зенита» Малафеева госпитализировали с коронавирусом
Мир
Блинкен назвал неприемлемой покупку Турцией российских С-400
Спорт
В Испании совершили трансфер футболиста Барраля за криптовалюту
Мир
Глава ЦРУ Хаспел объявила об отставке
Мир
Байден пообещал окончание «темных времен» в США
Общество
Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от COVID-19
Экономика
Рубль вырос к доллару и евро
Спорт
ЦСКА в третий раз обыграл «Спартак» в сезоне КХЛ

Блинкен согласился со словами Помпео о геноциде уйгуров в Китае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в сенате согласился с обвинениями в адрес КНР в геноциде уйгуров. Трансляцию слушаний вел телеканал FoxNews во вторник, 19 января.

Нравы преемственности: как уходящие власти США злят Китай
И изменится ли что-то в судьбе Тайбэя при Джо Байдене

Ранее в этот день действующий глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео назвал действия Китая в отношении уйгуров геноцидом. Также, по его словам, китайские власти ущемляют права других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

Сенаторы спросили у Блинкена, поддерживает ли он соответствующую позицию Помпео, на что тот ответил: «Да».

14 января официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал обвинения в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая сфабрикованной Соединенными Штатами ложью столетия.

В декабре США запретили импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР. Отмечалось, что решение было принято в связи с информацией об использовании на предприятии принудительного труда, в том числе труда осужденных.

Летом 2020 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021