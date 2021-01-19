Трамп подписал указ о создании национального парка героев США

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Сада национальных героев», в котором установят скульптуры выдающимся американским деятелям. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

В тексте указа перечислены сотни имен, среди которых оказались отцы-основатели страны, видные политики и деятели культуры, включая режиссера-мультипликатора Уолта Диснея, певцов Фрэнка Синатры и Уитни Хьюстон, председателя совета директоров Apple Стива Джобса.

«За последние годы вера в величие и доброту Америки подвергалась нападкам по всей стране со стороны опасных антиамериканских экстремистов, которые стремятся разрушить институты и самобытность нашей страны», — отметил Трамп в указе.

По его мнению, «Сад национальных героев» станет ответом США на попытки «опорочить» выдающихся американских деятелей, а также национальные особенности и образ жизни граждан Соединенных Штатов.

О создании парка, в котором будут установлены статуи величайших американских деятелей, Дональд Трамп объявил в июле прошлого года. Это намерение возникло после выступлений движения Black Lives Matter, в ходе которых было снесено множество исторических памятников.