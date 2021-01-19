Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава ЦРУ Хаспел объявила об отставке
Общество
В Москве установили уровень прожиточного минимума на 2021 год
Мир
Армия Израиля засекла пуск снаряда со стороны сектора Газа
Мир
Минздрав Турции обсудил с послом России сотрудничество по «Спутнику V»
Общество
Данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» озвучат в феврале
Общество
Компания Qualcomm показала новый мобильный процессор Snapdragon 870
Авто
Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
Общество
В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Новые продукты банков будут тестировать на безопасность для клиентов
Сюжет:

Трамп подписал указ о создании национального парка героев США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Сада национальных героев», в котором установят скульптуры выдающимся американским деятелям. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Каменные преткновения: почему темнокожие громят памятники в США и Европе
И что объединяет бельгийского короля Леопольда II с американскими конфедератами и Уинстоном Черчиллем

В тексте указа перечислены сотни имен, среди которых оказались отцы-основатели страны, видные политики и деятели культуры, включая режиссера-мультипликатора Уолта Диснея, певцов Фрэнка Синатры и Уитни Хьюстон, председателя совета директоров Apple Стива Джобса.

«За последние годы вера в величие и доброту Америки подвергалась нападкам по всей стране со стороны опасных антиамериканских экстремистов, которые стремятся разрушить институты и самобытность нашей страны», — отметил Трамп в указе.

По его мнению, «Сад национальных героев» станет ответом США на попытки «опорочить» выдающихся американских деятелей, а также национальные особенности и образ жизни граждан Соединенных Штатов.

О создании парка, в котором будут установлены статуи величайших американских деятелей, Дональд Трамп объявил в июле прошлого года. Это намерение возникло после выступлений движения Black Lives Matter, в ходе которых было снесено множество исторических памятников.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021