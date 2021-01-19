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Продажи обогревателей в России выросли на 160%

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Число обогревателей и другой климатической техники с 11 по 16 января выросло на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД» во вторник, 19 января.

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Кроме того, наметившуюся тенденцию подтвердили и крупнейшие продавцы. В «Ашане», «Ленте», Wildberries сообщили, что покупки подскочили в разы.

Отмечается, что самые популярные модели обогревателей, которые покупают россияне, находятся в ценовом диапазоне от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Вместе с тем растет интерес и к более дорогим обогревателям, которыми можно управлять дистанционно с помощью приложения на смартфоне.

Управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис заявил, что за первую половину января пользователи заказали такое же количество обогревателей, какое и за весь декабрь ушедшего года. Кроме того, люди начали чаще заказывать теплые вещи: пледы, перчатки, носки, одеяла.

В «Платформе ОФД» также уточнили, что климатическая техника — это в основном импортная продукция, цена которой зависит от курса доллара. Таким образом, из-за колебаний валюты стоимость продукции и средние чеки выросли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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