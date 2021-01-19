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Кандидат на пост главы минфина США представила антикризисную программу

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Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен во вторник, 19 января, призвала законодателей «действовать масштабно» в отношении следующего пакета мер по борьбе с коронавирусом, чтобы выгоды перевесили издержки от долгового бремени.

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Она отметила, что ее задача в качестве главы министерства будет заключаться в восстановлении экономики США, чтобы она обеспечила американским рабочим возможность соперничать во всё более конкурентной глобальной среде.

«Ни избранный президент [Джо Байден], ни я не предлагаем этот пакет помощи без признания долгового бремени страны. Но прямо сейчас, когда процентные ставки находятся на исторически низком уровне, самое разумное, что мы можем сделать, это действовать масштабно», — приводит агентство Reuters слова Йеллен.

На вопрос о том, какие расходы принесут наибольшую «отдачу», Йеллен сказала, что это затраты на общественное здравоохранение и широкомасштабную кампанию вакцинации.

Йеллен получила поддержку от всех бывших министров финансов, от Джорджа Шульца до Джека Лью, которые в письме призвали сенаторов как можно скорее подтвердить кандидатуру Йеллен, чтобы она могла быстро решить «сложные проблемы» в экономике.

В свою очередь, конгресс США выделил уже более $4 трлн на поддержку экономики, администрация Байдена 15 января предложила добавить к ним еще около $2 трлн.

Кроме того, Байден намерен назначить своими советниками по науке ведущих специалистов и поручить им сосредоточиться на вопросах борьбы с пандемией COVID-19, восстановления экономики страны, а также противодействия изменению климата.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

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