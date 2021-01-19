Савельев допустил создание нового лоукостера в России в 2022 году

В России создание двух новых лоукостеров является вполне реалистичной задачей, при этом первый из них может появиться в 2022 году. Об этом во вторник, 19 января, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По его словам, три лоукостера, включая «Победу», полностью покроют спрос на низкобюджетные перевозки по РФ.

«Когда меня утверждали в Госдуме, я сказал, что в области авиации в первую очередь буду заниматься созданием лоукостеров. На мой взгляд, вполне реалистично создать два лоукостера: один в средней полосе России, второй — на Дальнем Востоке», — сказал Савельев в беседе с ТАСС.

По его словам, создать лоукостер в средней полосе России реально, если не в этом, то в следующем году.

«Сложнее стоит вопрос с дальневосточным лоукостером, потому что для лоукостера нужен большой пассажиропоток, но тем не менее в перспективе мы тоже видим создание такой авиакомпании на Дальнем Востоке. Думаю, три лоукостера покрыли бы всю страну», — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать новые авиакомпании-лоукостеры, они могут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда.

Поручение проработать этот вопрос дал министр транспорта Виталий Савельев, а руководитель Росавиации Александр Нерадько попросил авиакомпании подготовить предложения и наработки.