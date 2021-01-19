В России планируется создать новые авиакомпании-лоукостеры. Они могут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда. Поручение проработать этот вопрос дал министр транспорта Виталий Савельев, а руководитель Росавиации Александр Нерадько попросил авиакомпании подготовить предложения и наработки. Это следует из документов регулятора, с которыми ознакомились «Известия». Информацию подтвердили источники в крупнейших авиакомпаниях.

Росавиация попросила воздушных перевозчиков подготовить свои предложения и наработки. Компании должны были представить их авиационному регулятору на прошлой неделе, сообщил источник «Известий» в одной из крупных компаний. 20 января перевозчики выступят с докладами на совещании в Росавиации, посвященном организации и развитию низкотарифных перевозок для обеспечения мобильности населения между регионами России.

К участию в мероприятии приглашены S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал», сказал один из собеседников «Известий». По его словам, авиакомпании группы «Аэрофлот» не приглашены, потому что в ее состав входит низкобюджетный перевозчик «Победа». Представители приглашенных перевозчиков, кроме «Азимута», подтвердили «Известиям» свое участие в мероприятии.

На совещании планируется обсудить целесообразность создания новых авиакомпаний, специализирующихся на низкотрарифных перевозках, или формирования соответствующего сегмента на базе действующих. Также запланировано обсуждение необходимых мероприятий для создания режима благоприятствования для оперирования лоукостеров, следует из повестки мероприятия (есть в распоряжении «Известий»).

Согласно документу, совещание должно пройти под председательством Александра Нерадько. На встречу пригласили представителей Сбербанка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ниже класс: в России обсуждают создание новых лоукостеров