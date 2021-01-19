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В консульстве России в Нью-Йорке отключили телефонные линии

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Американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке. Об этом сообщается во вторник, 19 января, на странице дипломатической миссии в Twitter.

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«С 18 января <...> американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», — говорится в посте.

Дипломаты попросили по всем интересующим вопросам обращаться по электронной почте.

Подобная ситуация возникла впервые, пишет «Газета.ру».

В свою очередь источник «РИА Новости» сообщил, что американская сторона ссылается на технические трудности.

«Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна, и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», — рассказал собеседник информагентства.

В начале декабря 2020 года Госдепартамент США уведомил конгресс страны о намерении закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения двух стран не станут после этого хуже. В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал решение о закрытии консульств политическим. По его мнению, Штаты переходят к «ледяной войне» против России.

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