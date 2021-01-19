Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США расширили санкции против России
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Мир
В Сирии умер последний глава правящей династии Османской империи
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В «Газпроме» подтвердили намерение достроить «Северный поток – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Мир
Лавров отметил ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере
Авто
Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
Общество
В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев

Новые продукты банков будут тестировать на безопасность для клиентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк работает над концепцией механизма, в рамках которого новые продукты банков и других финансовых организаций смогут появляться только после тестирования на предмет их безопасности для клиента, а также сложности для понимания. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Минимальный вклад: кому выгодно снижение ключевой ставки Центробанка
Помогут ли «дешевые» деньги поддержать экономику

Работу над концепцией по предварительному тестированию новых продуктов ЦБ объяснил в информационном докладе по поведенческому надзору. В документе отмечается, что создание нового финансового продукта практически всегда, особенно в периоды экономических кризисов или спадов, сопряжено с возможностью его несоответствия интересам клиентов.

Регулятор ссылается на зарубежную практику, когда применяются превентивные инструменты, которые позволяют не допустить на рынок новые продукты, несущие высокие риски для потребителей.

Например, таким механизмом является оценка (тестирование) нововведений — часть концепции, получившей название product governance (управление продуктами, решение, которое позволяет проследить их на протяжении всего жизненного цикла).

Центробанк приводит в пример опыт рекомендаций в Европе, согласно которым при введении нового продукта должны учитываться интересы, характеристики и предпочтения потребителей, приняты меры для их защиты потребителей от убытков, проводятся мероприятия по недопущению конфликтов интересов.

Как уточнили в пресс-службе, Банк России работает над концепцией данного механизма вывода новых продуктов на финансовый рынок. Так, например, тестирование может быть реализовано через стандарт саморегулируемых организаций на финансовом рынке после соответствующего пилота с добровольцами того или иного сегмента рынка. Фактически речь может идти об обязательном введении тестирования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тест на совесть: новые продукты банков пройдут предварительную проверку

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021