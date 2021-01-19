Новые продукты банков будут тестировать на безопасность для клиентов

Центробанк работает над концепцией механизма, в рамках которого новые продукты банков и других финансовых организаций смогут появляться только после тестирования на предмет их безопасности для клиента, а также сложности для понимания. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Работу над концепцией по предварительному тестированию новых продуктов ЦБ объяснил в информационном докладе по поведенческому надзору. В документе отмечается, что создание нового финансового продукта практически всегда, особенно в периоды экономических кризисов или спадов, сопряжено с возможностью его несоответствия интересам клиентов.

Регулятор ссылается на зарубежную практику, когда применяются превентивные инструменты, которые позволяют не допустить на рынок новые продукты, несущие высокие риски для потребителей.

Например, таким механизмом является оценка (тестирование) нововведений — часть концепции, получившей название product governance (управление продуктами, решение, которое позволяет проследить их на протяжении всего жизненного цикла).

Центробанк приводит в пример опыт рекомендаций в Европе, согласно которым при введении нового продукта должны учитываться интересы, характеристики и предпочтения потребителей, приняты меры для их защиты потребителей от убытков, проводятся мероприятия по недопущению конфликтов интересов.

Как уточнили в пресс-службе, Банк России работает над концепцией данного механизма вывода новых продуктов на финансовый рынок. Так, например, тестирование может быть реализовано через стандарт саморегулируемых организаций на финансовом рынке после соответствующего пилота с добровольцами того или иного сегмента рынка. Фактически речь может идти об обязательном введении тестирования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тест на совесть: новые продукты банков пройдут предварительную проверку