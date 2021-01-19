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«Лыжню России» отменили в Псковской области

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В Псковской области в этом году не будут проводить соревнования «Лыжня России». Это связано с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Как рассказали Псковской ленте новостей в региональном комитете по спорту, Федерация лыжных гонок и комитет не могут обеспечить все меры безопасности, необходимые для проведения такого массового мероприятия, например, средства индивидуальной защиты. В этом году планировался общий старт, в котором должны были участвовать более 2 тыс. человек.

Впрочем, жителям Псковской области предоставят возможность приобщиться к лыжному спорту. Так, 14 февраля в центре «Юность» проведут соревнования по лыжным гонкам. Организаторы пообещали соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

«Лыжня России» проводится в стране каждый год, начиная с 1982 года. В соревнованиях участвуют порядка 1,5 млн человек, независимо от возраста, пола, социального статуса и спортивной подготовки. соревнования призваны мотивировать население заниматься активными видами отдыха и спорта, в частности зимними.

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