«Лыжню России» отменили в Псковской области

В Псковской области в этом году не будут проводить соревнования «Лыжня России». Это связано с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказали Псковской ленте новостей в региональном комитете по спорту, Федерация лыжных гонок и комитет не могут обеспечить все меры безопасности, необходимые для проведения такого массового мероприятия, например, средства индивидуальной защиты. В этом году планировался общий старт, в котором должны были участвовать более 2 тыс. человек.

Впрочем, жителям Псковской области предоставят возможность приобщиться к лыжному спорту. Так, 14 февраля в центре «Юность» проведут соревнования по лыжным гонкам. Организаторы пообещали соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

«Лыжня России» проводится в стране каждый год, начиная с 1982 года. В соревнованиях участвуют порядка 1,5 млн человек, независимо от возраста, пола, социального статуса и спортивной подготовки. соревнования призваны мотивировать население заниматься активными видами отдыха и спорта, в частности зимними.