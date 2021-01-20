Каждый пятый россиянин экономил во время новогодних каникул, следует из результатов опроса, проведенного разработчиком программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан». Исследование было проведено среди 1518 сотрудников и руководителей МСБ.

По данным опроса, 24,7% сотрудников рассказали, что им приходилось экономить в Новогодние праздники. 18,9% экономят не только в праздники, а 56,4% не экономили вообще.

Чаще всего россияне экономили на новогодней атрибутике и украшениях (25,2%), алкоголе (20,4%), подарках (19,5%), заказах в сервисах (18,6%), продуктах питания (10,2%) и на бензине (5,8%). Наименьшими статьями расходов оказались интернет и телефонная связь (0,4%).

35,5% опрошенных рассказали, что подрабатывали на новогодних каникулах в течение нескольких дней, более половины — 52,7% — ответили, что не работали вообще. 11,8% признались, что работали на протяжении всех каникул.

На развлечения в новогодние каникулы 29,7% опрошенных потратили около 10 тыс. рублей, 12,5% — примерно 20 тыс. рублей, 5% — около 30 тыс. рублей, 4,2% — свыше 50 тыс. рублей и лишь малая часть участников исследования, 1,7%, потратили порядка 100 тыс. рублей. Почти половина респондентов — 46,7% — не тратились на развлечения вообще, следует из опроса.

По результатам опроса, финансы на новогодние траты отложили 55% респондентов, 23,2% не увидели в этом необходимости, а 21,8% рассказали, что в принципе не делали денежных запасов на праздники.

По словам генерального директора компании «Мегаплан» Сергея Козлова, прошлый год перераспределил приоритеты денежных трат россиян. «Многие были вынуждены затянуть пояса и всерьез озаботиться накоплением финансов на будущее», — сказал он.

Ранее 19 января стало известно, что в новогодние праздники россияне потратили на отдых в отелях на 40% меньше, чем в прошлые новогодние праздники.

По данным Центробанка России за декабрь 2020 года, расходы россиян на туризм сократились на 51% по сравнению со средним показателем с 20 января по 13 марта 2020 года.