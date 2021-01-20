Каждый пятый россиянин экономил во время новогодних каникул
Каждый пятый россиянин экономил во время новогодних каникул, следует из результатов опроса, проведенного разработчиком программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан». Исследование было проведено среди 1518 сотрудников и руководителей МСБ.
По данным опроса, 24,7% сотрудников рассказали, что им приходилось экономить в Новогодние праздники. 18,9% экономят не только в праздники, а 56,4% не экономили вообще.
Чаще всего россияне экономили на новогодней атрибутике и украшениях (25,2%), алкоголе (20,4%), подарках (19,5%), заказах в сервисах (18,6%), продуктах питания (10,2%) и на бензине (5,8%). Наименьшими статьями расходов оказались интернет и телефонная связь (0,4%).
35,5% опрошенных рассказали, что подрабатывали на новогодних каникулах в течение нескольких дней, более половины — 52,7% — ответили, что не работали вообще. 11,8% признались, что работали на протяжении всех каникул.
На развлечения в новогодние каникулы 29,7% опрошенных потратили около 10 тыс. рублей, 12,5% — примерно 20 тыс. рублей, 5% — около 30 тыс. рублей, 4,2% — свыше 50 тыс. рублей и лишь малая часть участников исследования, 1,7%, потратили порядка 100 тыс. рублей. Почти половина респондентов — 46,7% — не тратились на развлечения вообще, следует из опроса.
По результатам опроса, финансы на новогодние траты отложили 55% респондентов, 23,2% не увидели в этом необходимости, а 21,8% рассказали, что в принципе не делали денежных запасов на праздники.
По словам генерального директора компании «Мегаплан» Сергея Козлова, прошлый год перераспределил приоритеты денежных трат россиян. «Многие были вынуждены затянуть пояса и всерьез озаботиться накоплением финансов на будущее», — сказал он.
Ранее 19 января стало известно, что в новогодние праздники россияне потратили на отдых в отелях на 40% меньше, чем в прошлые новогодние праздники.
По данным Центробанка России за декабрь 2020 года, расходы россиян на туризм сократились на 51% по сравнению со средним показателем с 20 января по 13 марта 2020 года.