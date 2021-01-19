В новогодние праздники россияне потратили на отели меньше на 40%

С 1 по 10 января 2021-го траты россиян на отели и гостиницы сократились на 40% по сравнению с периодом новогодних праздников в прошлом году, следует из отчёта Tinkoff CoronaIndex (есть у «Известий»).

Расходы в этой категории сократились на 33% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области. Показатель упал на 45% в Москве. В то же время, в восьми регионах траты на проживание во время путешествий выросли: в Архангельской области — на 112%, в Забайкальском крае и Бурятии — на 40%, в Кабардино-Балкарии — на 290%, в Карачаево-Черкесии — на 45%, на Камчатке — на 12%, в Липецке и Магадане на 17% и 31% соответственно.

— Абсолютным лидером по числу бронирований стали Краснодарский край и Сочи. При этом в рейтинг вошли новые лидеры, существенно потеснив многолетнего лидера — Санкт-Петербург. Экскурсионные программы по Татарстану, например, пользовались спросом на фоне заявлений властей об отсутствии жёстких ограничений, — сообщил «Известиям» представитель туроператора «Интурист».

По данным ЦБ за декабрь 2020 года, расходы россиян на туризм сократились на 51% по сравнению с «нормальным» уровнем (средним показателем с 20 января по 13 марта 2020-го).

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Праздничный пост: на каникулах россияне снизили траты на отели на 40%