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Кремль опубликовал кадры крещенского купания Путина

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Президент России Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях в Подмосковье. Фотографии и видео купания российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля во вторник, 19 января.

На первой фотографии видно, как президент спускается по ступенькам к купели в валенках и дубленке бежевого цвета. На опубликованном ролике видно, как Путин спускается в купель. Президент крестится и окунается в воду три раза.

«Этой народной традицией отмечается один из главных христианских праздников — Крещение Господне», — напомнили в Кремле.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российский лидер уже традиционно принимает участие в крещенских купаниях.

19 января более 2 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях на территории главного храма Вооруженных сил России. Среди них были военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, жители и гости Москвы и области. Несмотря на мороз, желающих совершить омовение в ледяной воде было много.

В понедельник православные верующие отмечали навечерие Крещения Господня, или Крещенский сочельник. Они готовились к встрече одного из главных христианских праздников — Крещения Господня (Богоявления), который празднуется 19 января.

Отмечалось, что крещенские купания в проруби в этом году могут быть менее массовыми, чем обычно. 16 января глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от них из-за пандемии коронавируса. Священнослужитель напомнил, что это не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.

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