Более 2 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в главном храме ВС РФ

Более 2 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях на территории главного храма Вооруженных сил России.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) во вторник, 19 января.

В православный праздник Крещения Господня в обряде омовения приняли участие военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, жители и гости Москвы и Московской области. Отмечается, что, несмотря на мороз, желающих осенить себя крестным знамением в ледяной воде было много.

Вблизи купели были оборудованы палатки для обогрева с горячим чаем. Мероприятие проводилось с выполнением всех эпидемиологических мер.

В понедельник православные верующие отмечали навечерие Крещения Господня, или Крещенский сочельник, и готовились к встрече одного из главных христианских праздников — Крещения Господня (Богоявления), который празднуется 19 января.

Крещенские купания в проруби в этом году могут быть менее массовыми, чем обычно. 16 января глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от них из-за пандемии коронавируса. Он напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.