Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»

Таганрогский городской суд Ростовской области арестовал на два месяца местного жителя Жору Хачунца по делу о краже деталей с «самолета Судного дня», произошедшей в конце прошлого года. Об этом во вторник, 19 января, сообщает адвокат арестованного Ольга Бояркина.

«Суд состоялся 6 января, Жора Хачунц арестован на два месяца, до 4 марта. Он обвиняется по п. б ч.4 ст. 158 «Кража», свою вину — не признает. Данное постановление мы обжалуем», — приводит слова юриста издание RostovGazeta.

В свою очередь супруга арестованного сообщила газете, что ее мужа задержали 26 декабря, когда он вышел за водой в магазин. По ее словам, причиной задержания стало лишение Хачунца водительских прав за вождение в нетрезвом виде. При этом, за это правонарушение он уже провел в заключении восемь месяцев.

Женщина отметила, что 28 декабря ее супруга начали обвинять по статье «Кража».

«На следующий день сына старшего повезли на допрос, и приехали за мной. Меня с 8-месячной дочерью также забрали на допрос. Без повестки, никаких имен, никто не представлялся», — рассказала женщина.

Супруга обвиняемого уверена в невиновности своего мужа, так как, по ее словам, мужчина не работал на авиазаводе в Таганроге и никогда там не был.

Согласно данным из картотеки Таганрогского суда Ростовской области гражданин по имени Жора Хачунц дважды привлекался к уголовной ответственности. Так, в 2017 году его осудили по статье «Грабеж», после того, как он, находясь в одном из местных скверов, избил и ограбил мужчину. Его приговорили к одному году заключения в исправительной колонии общего режима.

Свою вину он тогда полностью признал, а суд в качестве смягчающего обстоятельства признал наличие у него малолетнего ребенка 2009 года рождения, а также нахождение у него на иждивении двух несовершеннолетних детей и малолетнего ребенка Кучеренко Е., с которой он проживал на тот момент в гражданском браке.

Затем в январе прошлого года гражданина по имени Жора Хачунц этот же суд приговорил его к 8 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима после того, как его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

4 декабря стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. На поверхности грузового люка в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства остались отпечатки пальцев подозреваемых. Кроме того, в отсеках остались отпечатки следов их обуви.

О личностя, подозреваемых в совершении данного преступления, ничего не сообщалось.

В конце декабря в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) сообщили, что с «самолета Судного дня» украли только второстепенную аппаратуру, а ценное оборудование хранится отдельно.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США — так называли самолет, который должен был эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например в случае ядерной войны, и стать командным центром вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в США осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

«Воздушным командным пунктом» в Советском Союзе стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. Он впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация.