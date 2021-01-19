Бюджет на национальные проекты в России в 2020 году исполнен на 97,4%. Об этом во вторник, 19 января, говорится в релизе Министерства финансов РФ, оказавшегося в распоряжении «Известий».

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 января 2021 года составило 2 149,1 млрд рублей, или 97,4% от плановых бюджетных назначений», — отметили в ведомстве.

При этом бюджет на проект «Жилье и городская среда» исполнен на 99,7%, на план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры — на 99,4%; на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 98,8%;

Более чем на 98% выполнены также бюджеты на проекты «Демография», «Культура» и «Производительность труда и поддержка занятости». Исполнение плана «Здравоохранение» оценивается в 96,2%, на различные программы было потрачено 295 747 млн рублей, «Экология» — в 97,6% (почти 63,1 млн рублей), «Образование» — в 86,4% (около 115 млн рублей).

Накануне, 18 января, стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству при необходимости завершить корректировку государственных программ после объявления обновленных национальных целей развития. Также глава государства обозначил срок, в течение которого поручение должно быть выполнено, — 1 апреля 2021 года.

До 2030 года правительство должно исполнить указ о национальных целях развития. Документ заменил майские указы президента от 2018 года, завершить которые нужно было до 2024 года. Глава государства решил дать кабмину больше времени на долгосрочные стратегии из-за пандемии.

Согласно документу, за 10 лет рост ВВП страны должен превысить среднемировой показатель, а инвестиции в основной капитал необходимо увеличить минимум на 70% по сравнению с 2020 годом. При этом уровень бедности планируется снизить до 6% населения, а ожидаемая продолжительность жизни в стране должна достигнуть 78 лет.