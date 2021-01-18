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Путин поручил при необходимости скорректировать нацпроекты

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при необходимости завершить корректировку государственных программ после объявления обновленных национальных целей развития. Документ опубликован на сайте Кремля.

За дело, за живое: обновленный Госсовет рассмотрит цели до 2030 года
В повестке — обсуждение задач по реализации в регионах нацпроектов

Как уточняется, поручение было дано после заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом», — говорится в перечне.

Также глава государства обозначил срок, в течение которого поручение должно быть выполнено, — 1 апреля 2021 года.

До 2030 года правительство должно выполнить указ о национальных целях развития. Документ заменил майские указы президента от 2018 года, исполнить которые нужно было до 2024 года. Глава государства решил дать кабмину больше времени на долгосрочные стратегии из-за пандемии.

Согласно документу, за 10 лет рост ВВП страны должен превысить среднемировой показатель, а инвестиции в основной капитал необходимо увеличить минимум на 70% по сравнению с 2020 годом. При этом уровень бедности планируется снизить до 6% населения, а ожидаемая продолжительность жизни в стране должна достигнуть 78 лет.

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