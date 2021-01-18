Путин поручил при необходимости скорректировать нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при необходимости завершить корректировку государственных программ после объявления обновленных национальных целей развития. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как уточняется, поручение было дано после заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом», — говорится в перечне.

Также глава государства обозначил срок, в течение которого поручение должно быть выполнено, — 1 апреля 2021 года.

До 2030 года правительство должно выполнить указ о национальных целях развития. Документ заменил майские указы президента от 2018 года, исполнить которые нужно было до 2024 года. Глава государства решил дать кабмину больше времени на долгосрочные стратегии из-за пандемии.

Согласно документу, за 10 лет рост ВВП страны должен превысить среднемировой показатель, а инвестиции в основной капитал необходимо увеличить минимум на 70% по сравнению с 2020 годом. При этом уровень бедности планируется снизить до 6% населения, а ожидаемая продолжительность жизни в стране должна достигнуть 78 лет.