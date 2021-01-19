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Эксперт прокомментировал снижение доли выданных кредитов банками

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Банки вряд ли ослабят кредитную политику в 2021 году, рассказал «Известиям» генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев 19 января.

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К 1 ноября на нее приходился каждый третий кредит россиян

Ранее в этот день сообщалось, что банки в России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в 2020 году. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Отмечается, что данный показатель упал на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом и обновил трехлетний минимум.

«Тенденция на увеличение одобряемых кредитов будет связана с положительной динамикой в экономике. Но это, скорее всего, произойдет в следующем году, а не в этом», — сказал Вашаев.

По его словам, в 2021 году, как и в прошлом году, банки подстраиваются под изменившиеся экономические реалии, связанные с пандемией коронавируса и очередным экономическим кризисом.

«Кредиты, особенно наиболее сложные — кредитные карты, автокредиты и другие, в отличие от ипотеки более рискованны для банков. Связано это с различными причинами и банкротствами в бизнесе, сокращением зарплат и персонала. Сейчас банки одобряют кредиты наиболее надежным клиентам», — заключил специалист.

Ранее, в январе, пресс-служба ВТБ сообщила, что российские банки в 2020 году выдали рекордные 4,2 трлн рублей в качестве ипотечных кредитов.

Как пояснил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, достижению таких показателей способствовали несколько факторов: цифровизация бизнеса, снижение ставок, рост спроса на рефинансирование и льготная ипотечная программа.

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