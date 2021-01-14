Банки России выдали ипотечные кредиты на рекордные 4,2 трлн рублей

Российские банки в 2020 году выдали рекордные 4,2 трлн рублей в качестве ипотечных кредитов. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба ВТБ.

«Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 году оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн рублей. ВТБ также показал крупнейший результат в своей истории, выдав почти триллион рублей ипотеки», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он отметил, что достижению таких показателей способствовали несколько факторов: цифровизация бизнеса, снижение ставок, рост спроса на рефинансирование и льготная ипотечная программа.

Печатников подчеркнул, что по оценке ВТБ, рынок еще далек от насыщения. В частности, отношение ипотеки к ВВП не превышает 10%, при этом кредитный портфель достаточно качественный.

«Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году», — подытожил топ-менеджер ВТБ.

Несколько дней назад участники рынка недвижимости в разговоре с «Известиями» сообщили, что рост интереса к ипотеке в 2020-м оказался наиболее выраженным в сегменте новостроек бизнес-класса.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что необходимо своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 11 декабря отметил, что доля просроченных ипотечных кредитов в России составляет 1,6% от общего количества выданных займов.