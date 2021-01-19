Банки России в 2020 году одобрили меньше всего кредитов за три года

Банки в России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в 2020 году. Такие данные представил РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Данный показатель упал на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом и обновил трехлетний минимум. При этом ужесточение кредитной политики наблюдается не во всех сегментах. Так, чаще всего отказывают в займах на автомобили. Также реже стали одобрять необеспеченные кредиты и кредитные карты.

Однако желавшим взять ипотеку одобрили более 70% кредитов, что превысило показатели предыдущих лет.

«В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным одного из крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», кредиты стали реже одобрять в марте и апреле, на период первой волны пандемии коронавируса, однако в концу года банки смягчили риск-политику.

«В первую очередь снижение уровней одобрения связано с противоэпидемическими мероприятиями. Именно этот фактор явился первопричиной всех последующих изменений банками кредитной политики во втором квартале», — подчеркнул гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, напомнив, что весной для множества граждан ввели режим нерабочих дней, в стране ввели запрет массовых мероприятий и другие ограничения.

Все указанные факторы, как добавил аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, привели к ухудшению экономической ситуации и уменьшению доходов населения.

Кроме того, эксперты назвали политику Центробанка еще одним фактором снижения уровня одобрений кредитов. Так, темпы необеспеченного кредитования в РФ росли с 2017 года, а регулятор регистрировал рост долговой нагрузки россиян.

Аналитик агентства Moody’s Светлана Павлова считает, что в 2021 году политика банков изменится, но несущественно.

«Скорее всего, на фоне низкой базы 2020 года мы увидим в этом году некоторое движение в сторону повышения риск-аппетита банков по мере возврата к положительному росту доходов домохозяйств», — заключила она.

Ранее, в январе, пресс-служба ВТБ сообщила, что российские банки в 2020 году выдали рекордные 4,2 трлн рублей в качестве ипотечных кредитов. Как пояснил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, достижению таких показателей способствовали несколько факторов: цифровизация бизнеса, снижение ставок, рост спроса на рефинансирование и льготная ипотечная программа.