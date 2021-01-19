В России на треть выросли продажи лопат для уборки снега

В России из-за аномальных холодов выросли продажи лопат для уборки снега. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные сервиса доставки продуктов и товаров первой необходимости «Сбермаркет».

По данным сервиса, по стране рост продаж лопат составил 33%, а в Москве и области — 10%. Отмечается, что чаще всего клиенты заказывают там продукты питания, в Новый год особенным спросом пользовались мандарины. Однако в связи с морозами и снегопадами россияне стали чаще покупать лопаты.

Ранее синоптики сообщили, что в Московский регион идет потепление. Начиная с 21 января столбики термометров покажут –2 градуса, а днем 22 января начнется оттепель.

9 января сообщалось, что в России из-за холодов увеличился спрос на теплую одежду и обувь. Так, по сравнению с прошлым годом продажи валенок и галош выросли в полтора раза. Самые популярные модели продаются по цене до 4 тыс. рублей. Шубы стали покупать почти в два раза чаще. По объемам и динамике продаж лидирует верхняя одежда из искусственного меха.