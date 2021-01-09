Выросли продажи теплой одежды и обуви из-за холодов

Из-за холодной зимы в России вырос спрос на валенки, пуховые платки и шубы, передает телеканал «Известия». По сравнению с прошлым годом продажи валенок и галош выросли в полтора раза. Самые популярные модели продаются по цене до 4 тыс. рублей. Самая высокая динамика спроса отмечена на Сахалине. Шубы стали покупать почти в два раза чаще. По объёмам и динамике продаж лидирует верхняя одежда из искусственного меха.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.