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Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете

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В ходе общения в социальных сетях, мессенджерах или по электронной почте не рекомендуется злоупотреблять голосовыми сообщениями и разбивать сообщения на отдельные слова. Об этом 19 января заявила автор книги и Telegram-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова.

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«С голосовыми сообщениями нужно быть крайне осторожными, потому что многих людей они раздражают. Отправлять их нужно только с позволения собеседника», — сказала она в эфире радио Sputnik.

В целом при общении в интернете рекомендуется исключить всё то, что может быть двояко истолковано, так как многие слова, знаки или символы могут вызвать не ту реакцию, которую мы ожидаем. Так, при общении с начальством не рекомендуется отправлять руководителю смайлики и гифки, в случае если в коллективе существует строгая субординация.

Также Лукинова посоветовала избегать различных сокращений, как, например, «спс» вместо «спасибо». То же самое относится к приветствию «Доброго времени суток» — примеру офисного сленга начала 2000-х годов, за которым закрепилась негативная репутация; не слишком вежливой фразе «Я вас услышал», которую собеседник может принять за попытку проигнорировать его мнение; и резюмирующему общение «Приносим извинения за доставленные неудобства» — шаблонной конструкции, намекающей на стремление избавиться от собеседника. Также Лукинова не рекомендует использовать Caps Lock: многими написанное заглавными буквами воспринимаются как крик.

12 января создатель мессенджера и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что за три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей.

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