Юрист предупредил об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом

Из-за доставки онлайн-покупок на дом доступ в дом получают множество случайных людей, среди которых могут оказаться воры или наводчики, рассказала адвокат КА Pen & Paper Александра Харина.

«Основные факторы риска — «курьеры-наводчики» и «курьеры-домушники». Первые могут оценить ваше благосостояние, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организации крупной квартирной кражи. Вторые могут похитить небольшие ценные вещи во время пребывания в вашей квартире», — цитирует юриста «РИА Новости» 19 января.

По словам Хариной, часто такое происходит при доставке одежды с примеркой, когда курьер ожидает решения по заказу. При этом она напомнила, что домашний адрес относится к персональным данным человека, и необходимо минимизировать его передачу третьим лицам.

Для безопасности эксперт рекомендует доверять доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой, чтобы отображались данные о курьере. Кроме того, желательно указывать адрес без номера квартиры и встречать курьера у подъезда. Еще одним приоритетным вариантом является доставка в офис, добавила эксперт.

При заказе одежды лучше отдать предпочтение пунктам выдачи заказов с примерочными кабинками, считает Харина. Если все-таки заказ на дом необходим, то в жилище должен присутствовать кто-то из других членов семьи, уточнила она.

В декабре стало известно, что во время пандемии коронавируса в России вырос спрос на курьеров в 2,8 раза.