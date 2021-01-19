Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден не даст снять ограничения на въезд в США из Европы и Бразилии
Общество
Умер сын академика Сахарова
Общество
Жителей ЦФО предупредили об обильных снегопадах в конце недели
Экономика
ЦБ планирует развить институт информаторов
Экономика
В России обсуждают создание новых лоукостеров
Спорт
Госдеп поддержал перенос матчей ЧМ по хоккею из Белоруссии
Общество
Пропавших после схода лавины в Домбае четверых людей нашли живыми
Мир
Более половины граждан США заявили о доверии к избирательной системе
Экономика
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45,6 тыс. рублей в месяц

Юрист предупредил об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за доставки онлайн-покупок на дом доступ в дом получают множество случайных людей, среди которых могут оказаться воры или наводчики, рассказала адвокат КА Pen & Paper Александра Харина.

Не выходя из дома: как 2020 год изменил привычки россиян
Жители страны стали активнее покупать медицинские гаджеты, товары из серии «сделай сам» и образовательные курсы

«Основные факторы риска — «курьеры-наводчики» и «курьеры-домушники». Первые могут оценить ваше благосостояние, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организации крупной квартирной кражи. Вторые могут похитить небольшие ценные вещи во время пребывания в вашей квартире», — цитирует юриста «РИА Новости» 19 января.

По словам Хариной, часто такое происходит при доставке одежды с примеркой, когда курьер ожидает решения по заказу. При этом она напомнила, что домашний адрес относится к персональным данным человека, и необходимо минимизировать его передачу третьим лицам.

Для безопасности эксперт рекомендует доверять доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой, чтобы отображались данные о курьере. Кроме того, желательно указывать адрес без номера квартиры и встречать курьера у подъезда. Еще одним приоритетным вариантом является доставка в офис, добавила эксперт.

При заказе одежды лучше отдать предпочтение пунктам выдачи заказов с примерочными кабинками, считает Харина. Если все-таки заказ на дом необходим, то в жилище должен присутствовать кто-то из других членов семьи, уточнила она.

В декабре стало известно, что во время пандемии коронавируса в России вырос спрос на курьеров в 2,8 раза.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021