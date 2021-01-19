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СК проверяет данные о найденной под Калининградом шестилетней девочке

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Следователи Калининградской области начали проверку после публикаций об обнаружении на улице шестилетней девочки, сообщается 18 января на сайте регионального управления ведомства.

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Отмечается, что ранее в понедельник в ряде СМИ появилась информация о найденном 16 января в поселке Храброго Гурьевского района босом и полураздетом ребенке. Из публикаций стало известно, что девочка выбралась из дома через окно в поисках мамы после того, как родительница из-за ссоры с сожителем забрала двух младших детей и уехала на такси. Ребенок госпитализирован с признаками обморожения.

Кроме того, журналисты выяснили, что мама девочки ранее была неоднократно судима, а на данный момент лишена родительских прав в отношении двух своих старших детей, при этом обязанности по воспитанию троих младших не исполняет.

После этого руководитель регионального управления СК Дмитрий Бочаров поручил проверить изложенные в СМИ сведения.

«В ходе проверки следствие детально установит условия, в которых воспитываются дети в данной семье, а также дадут надлежащую правовую оценку действиям либо бездействию органов опеки и профилактики на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

17 января пропавшую в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли живой. Она была обнаружена в колодце канализационного люка. Вечером этого же дня ребенок ушел кататься на горку и после наступления темноты домой не вернулся.

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