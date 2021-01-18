МЧС заявило об остановке спасательной операции на месте схода лавины в КЧР

Поисково-спасательную операцию на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии пришлось прекратить из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, сообщает в понедельник, 18 января, начальник республиканского главка МЧС РФ Александр Голоколенко.

«В связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены. Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток», — цитирует его ТАСС.

Также в понедельник сообщалось, что проведение спасательных работ после схода лавины в Карачаево-Черкесской Республике осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Инцидент произошел ранее 18 января в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. В пресс-службе МЧС сообщали, что в момент схода лавины на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточнял, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.

Из-под завалов извлекли тела двух погибших, среди них президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Кроме того, под лавину попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега.

Позже стало известно, что сотрудники ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» искусственно пытались обрушить лавину, чтобы спасти канатную дорогу, но это спровоцировало сход лавины на трассу на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаево-Черкесии.