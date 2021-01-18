Amazon обвинили в завышении цен на электронные книги
Amazon обвиняют в завышении цен на электронные книги. Иск против компании подала американская юридическая фирма, передает телеканал «Известия». Эксперты утверждают: ритейлер вступил в сговор с издателями. В результате продукция на сайте Amazon подорожала на 30%. Притом что компания контролирует 90% рынка электронных книг в США.
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