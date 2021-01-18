Эксперт оценил планы СКР ужесточить уголовную ответственность для физлиц

Ужесточать уголовную ответственность для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в России нецелесообразно, рассказал «Известиям» юрист, основатель и СЕО консалтинговой компании vvCube Вадим Ткаченко 18 января. В отличие от юридических лиц, суммы уплат в бюджет у них в разы меньше, полагает эксперт. К тому же затраты на администрирование таких дел несопоставимы с суммами задолженности.

О том, что Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, сообщили «Известия» со ссылкой на зампредседателя СК РФ Елену Леоненко 18 января.

Основные налоги для физического лица — это налог на недвижимость, землю, транспортный налог, также подоходный налог, если он получает доход, налог с которого не уплатила другая сторона, а также новый налог на профессиональный доход, так называемый налог для самозанятых, отметил Вадим Ткаченко.

Индивидуальный предприниматель платит налоги в соответствии с выбранным им режимом налогообложения.

«Что касается физических лиц, то технически скрыть или уйти от налога достаточно сложно, если речь идет о недвижимости или движимом имуществе, так как многое из этого подлежит регистрации и включению в специальные реестры», — заключил специалист.

Ранее, 14 января, заместитель главы Федеральной налоговой службы сообщил, что у ведомства имеются данные о порядка 700 тыс. зарубежных счетов российских физических и юридических лиц.

23 июня президент России Владимир Путин предложил упростить схему оплаты налогов для тех, кто является налоговым резидентом в РФ, но развивает бизнес за рубежом.