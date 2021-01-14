В ФНС подсчитали объем средств на зарубежных счетах россиян

У Федеральной налоговой службы имеются данные о порядка 700 тыс. зарубежных счетов российских физических и юридических лиц, рассказал в четверг, 14 января, заместитель главы ведомства Дмитрий Вольвач.

«На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая — где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом (системой автоматического обмена финансовой информацией. — Ред.), где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц», — цитирует его ТАСС.

По словам Вольвача, вклады на этих счетах в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн рублей.

23 сентября 2020 года был согласован комплекс дополнительных мер, направленных на возвращение из-за рубежа активов, незаконно полученных в России.

23 июня президент России Владимир Путин предложил упростить схему оплаты налогов для тех, кто является налоговым резидентом в РФ, но развивает бизнес за рубежом.