Инфекционист рассказал о влиянии морозов на распространение COVID-19

Морозы в пределах минус 20 градусов не являются губительной средой для коронавируса, однако оказывают влияние на специфику эпидпроцесса. Об этом в понедельник, 18 января, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Два противоположных момента. Первое — люди чаще собираются в замкнутых помещениях, вследствие чего контакт между ними более долгий и осуществляется на более близком расстоянии. Второй момент — все-таки при таких морозах больше у нас изолированность внутри семейных коллективов. Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом», — цитирует его «РИА Новости».

Эксперт посчитал более опасной первую тенденцию, так как значительная часть горожан уже вышли и на работу, и в школу. В этой связи он рекомендовал соблюдать предписания эпидемиологических служб.

«Дистанцирование и средства самоизоляции — forever (навсегда. — Ред.). И, естественно, вакцинация», — добавил Вознесенский.

В начале января врачи предупредили, что в мороз медицинские маски нужно менять чаще из-за «парникового эффекта», при этом носить их на улице необходимо только в случае скопления большого числа людей.

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