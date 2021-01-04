Врачи рассказали о правильном ношении маски в мороз

Врачи предупреждают, что в мороз медицинские маски нужно менять чаще, при этом носить ее на улице необходимо только в случае скопления большого числа людей. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает «РИА Новости».

«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», — рассказал заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.

По его словам, если носить маску в мороз, то происходит эффект «парника», то есть появляется конденсат из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха и это отрицательно сказывается на коже. Однако в нынешних условиях избежать ношение маски невозможно, поэтому надо внимательно следить за состоянием кожи и уделять уходу за ней больше внимания.

Самим покупать лечебные кремы или лосьоны не рекомендуется, так как только специалист-дерматолог может определить причины проблем с кожей и подобрать необходимые средства ухода, уточнил Арсентьев.

Как отметил специалист, перед ношением маски можно нанести легкий крем, но он должен быть подобран под тип кожи человека, кроме того, это средство должно иметь доказанную эффективность и безопасность.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова подчеркнула, что «дышать воздухом без маски на улице можно и нужно», особенно зимой, но при условии, что человек не находится в месте большого скопления людей.

31 декабря проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин предупредил, что гражданам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, всё равно нужно использовать индивидуальные средства защиты, в частности носить медицинскую маску.

Эксперт указал, что носить маску надо, так как ни одна в мире вакцина не дает 100-процентной гарантии защиты от вируса.