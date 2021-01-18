Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Воробьев заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Мир
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
Мир
Эксперт прокомментировал требование удалить Telegram из App Store
Мир
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Мир
В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса
Общество
Суд приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к 6 годам колонии
Общество
Лавров рассказал о перенесенном COVID-19
Мир
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани моральной катастрофы
Общество
В кафе и ресторанах Башкирии будут проверять наличие ковидного паспорта

Процесс задержания Навального сняли на видео

0
Выделить главное
вкл
выкл

Процесс задержания блогера Алексея Навального, прибывшего 17 января из Берлина в Москву, сняли на видео. На записи видно, как он в сопровождении сотрудников полиции покинул здание аэропорта Шерметьево.

Затем блогер вместе с сотрудниками правоохранительных органов сел в автобус, на котором его доставили в здание ОВД в Химках. Там Навальный подписал необходимые документы, у него сняли отпечатки пальцев, провели процедуру фотографирования, выдали одеяло и проводили в камеру. На протяжении всего задержания сотрудники полиции были предельно вежливы с фигурантом.

Навальный был задержан накануне на 48 часов, поскольку числился в федеральном розыске после многократного нарушения испытательного срока, назначенного ему приговором суда.

18 января в Химках проходит выездное заседание суда о замене ему условного срока на реальный.

С августа 2020 года блогер находился на лечении в Германии, о намерении вернуться в Россию он сообщил 13 января. В аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Навального доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 млн рублей; вторая, по делу «Ив Роше», — с хищением свыше 30 млн рублей. 14 января в УФСИН по Москве сообщали, что Навальный был признан виновным в совершении уголовного преступления и осужден, ему был назначен испытательный срок на пять лет, потом он был продлен на год. Навальный должен был являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, однако неоднократно нарушал условия испытательного срока. По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021