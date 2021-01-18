Процесс задержания Навального сняли на видео

Процесс задержания блогера Алексея Навального, прибывшего 17 января из Берлина в Москву, сняли на видео. На записи видно, как он в сопровождении сотрудников полиции покинул здание аэропорта Шерметьево.

Затем блогер вместе с сотрудниками правоохранительных органов сел в автобус, на котором его доставили в здание ОВД в Химках. Там Навальный подписал необходимые документы, у него сняли отпечатки пальцев, провели процедуру фотографирования, выдали одеяло и проводили в камеру. На протяжении всего задержания сотрудники полиции были предельно вежливы с фигурантом.

Навальный был задержан накануне на 48 часов, поскольку числился в федеральном розыске после многократного нарушения испытательного срока, назначенного ему приговором суда.

18 января в Химках проходит выездное заседание суда о замене ему условного срока на реальный.

С августа 2020 года блогер находился на лечении в Германии, о намерении вернуться в Россию он сообщил 13 января. В аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Навального доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 млн рублей; вторая, по делу «Ив Роше», — с хищением свыше 30 млн рублей. 14 января в УФСИН по Москве сообщали, что Навальный был признан виновным в совершении уголовного преступления и осужден, ему был назначен испытательный срок на пять лет, потом он был продлен на год. Навальный должен был являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, однако неоднократно нарушал условия испытательного срока. По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.