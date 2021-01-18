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Красноярцев оштрафуют за крещенские купания

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В Красноярске в этом году не будут проводиться организованные крещенские купания в прорубях. Решение об этом приняла местная епархия из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, никаких разрешенных для омовения мест создано не будет.

Прорубь с препятствиями: как будут проходить крещенские купания
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Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, охранять порядок во время празднования Крещения будут нацгвардейцы, сотрудники полиции и частных охранных организаций. За купание в непредназначенных для этого местах могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о штрафе в размере от 500 до 1 тыс. рублей для физических лиц, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для юридических лиц.

Также за несоблюдение установленных ограничений жителей города могут привлечь к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что риск заражения коронавирусом во время купаний в Крещение близок к нулю, поскольку вирус реже передается на морозе. Также вероятность попадания вируса в организм снижает выброс адреналина при погружении в холодную воду.

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