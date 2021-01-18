Депутат Верховной рады назвала коронавирус биологическим оружием

Коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Об этом в понедельник, 18 января, заявила депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Елена Мошенец.

«Я рассматриваю такую ​​возможность, что это [коронавируc] может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии и о ядерном оружии речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное», ― сказала она в эфире телеканала «Наш».

Мошенец пояснила, что ядерные боеголовки можно посчитать и понять, сколько их и в каких странах, а сказать о том, что происходит в лабораториях и как этом может повлиять на «мировую конъюнктуру», сложнее.

30 декабря министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что киевские власти рассчитывают получить первую партию китайской вакцины от коронавирусной инфекции уже в феврале. О заключении контракта с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку препарата на Украину стало известно ранее в этот же день.

Вместе с тем политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российский препарат от коронавируса, так как он показал высокую эффективность и безопасность.

18 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от COVID-19, кроме российских. Премьер-министр добавил, что в марте 2021 года ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках международной инициативы COVAX. Программа первоочередной вакцинации предусматривает охват половины населения страны, и это почти 21 млн человек.

Согласно данным Worldometer на 18 января, на планете зарегистрировано свыше 95,5 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2 млн человек, вылечились 68,2 млн. На Украине зафиксировано 1,1 млн заболевших коронавирусом, при этом 20,8 тыс. человек скончались, а еще 871,1 тыс. выздоровели.