Путин поручил рассмотреть увеличение финансирования проектов нефтегазохимии

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть до конца мая вопрос об увеличении объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для реализации проектов в сфере нефтегазохимии. Соответствующее поручение 16 января опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций», для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок — 31 мая 2021 года», — говорится в документе.

Такое распоряжение российский лидер отдал по итогам совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли, состоявшегося 1 декабря 2020 года.

В ходе заседания Путин заявил, что у российской нефтехимической промышленности огромный потенциал роста не только внутри страны, но и за ее пределами.

Кроме того, глава государства спрогнозировал, что спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти примерно на 1%, а затем начнется снижение на 0,1% в год.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года. В частности, этот план предусматривает повышение доступности инфраструктуры и достижение технологической независимости страны.