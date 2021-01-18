Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Воробьев заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Общество
Путин поручил изучить вопрос уведомления граждан о результатах тестов на COVID-19 через госуслуги
Мир
Эксперт прокомментировал требование удалить Telegram из App Store
Армия
Российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут в сентябре
Мир
В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса
Общество
Суд приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к 6 годам колонии
Общество
Лавров рассказал о перенесенном COVID-19
Мир
РФПИ и Центр Гамалеи учредили совет экспертов по вакцине «Спутник V»
Общество
В кафе и ресторанах Башкирии будут проверять наличие ковидного паспорта

Путин поручил рассмотреть увеличение финансирования проектов нефтегазохимии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть до конца мая вопрос об увеличении объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для реализации проектов в сфере нефтегазохимии. Соответствующее поручение 16 января опубликовано на сайте Кремля.

Горячая зима для нефти: цены вернулись к докризисным уровням
У российской экономики есть шанс получить бонус к восстановлению после рецессии

«Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций», для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок — 31 мая 2021 года», — говорится в документе.

Такое распоряжение российский лидер отдал по итогам совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли, состоявшегося 1 декабря 2020 года.

В ходе заседания Путин заявил, что у российской нефтехимической промышленности огромный потенциал роста не только внутри страны, но и за ее пределами.

Кроме того, глава государства спрогнозировал, что спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти примерно на 1%, а затем начнется снижение на 0,1% в год.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года. В частности, этот план предусматривает повышение доступности инфраструктуры и достижение технологической независимости страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021