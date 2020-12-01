Путин дал прогноз по спросу на нефть в ближайшие пять лет

Спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти примерно на 1%, а затем начнется снижение на 0,1% в год, заявил президент России Владимир Путин 1 декабря в ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Российский лидер отметил, что при таких условиях очень перспективно развивать нефтехимию.

«Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса (на продукцию нефтехимии. — Ред.) где-то под 4 %. А в ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1%. А потом будет вообще снижение. На 0,1», — указал Путин.

Глава государства также призвал активнее использовать пластик повторно и увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки.

Ранее в субботу опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что предварительный план стран ОПЕК продлить ограничения объемов добычи нефти в 2021 году укрепит нефтяные котировки. Окончательное решение должно быть принято 1 декабря странами ОПЕК+. Если участники придут к такому решению, то к концу года баррель Brent может подняться выше $50. При этом даже в случае отказа от пролонгации ограничений Россия сможет извлечь выгоду из такого решения, увеличив объемы экспорта.