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Лавров заявил об отсутствии планов по включению Карабаха в состав РФ

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Москва не думает о включении Нагорного Карабаха в состав РФ. Об этом в понедельник, 18 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав РФ, как я понимаю, независимость Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения, у нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам 2020 года.

По его словам, Россия будет помогать искать такое решение, с помощью которого можно будет обеспечить мир, стабильность, безопасность в Нагорном Карабахе.

Глава российского МИДа также отметил, что трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких «секретных приложений». При этом статус региона сознательно не упомянут в трехсторонних договоренностях.

«Статус Нагорного Карабаха не упомянут в договоренностях от 9 ноября. Это сделано сознательно. А территория, на которой развернуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента», — объяснил Лавров.

Он подчеркнул, что договоренности по Нагорному Карабаху, зафиксированные в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, выполняются достаточно эффективно.

«Я считаю (договоренности. — Ред.), реализуются достаточно эффективно, это оценка и президента [Азербайджана Ильхама] Алиева, и премьер-министра [Армении Никола] Пашиняна», — сказал Лавров.

«Подвисшим» глава российского МИДа назвал вопрос о военнопленных, возникший «в начале декабря, через месяц после подписания договоренностей». Он добавил, что Россия добивается обмена задержанных в Гадрутском районе армянских военных по принципу «всех на всех».

«Мы … продвигаем необходимость продолжить рассмотрение этого вопроса, чтобы его закрыть, руководствуясь принципом «всех на всех». Я говорил с министром иностранных дел Армении, пытаясь уточнить окончательные списки тех, кого сейчас не достает, но оказалось, что их гораздо больше 62. И сейчас наши военные в контакте с военными Армении, с военными Азербайджана. Эти уже теперь поименные списки выверяют, чтобы понять, где могут находиться эти люди», — отметил Лавров.

Он также сказал, что при отсутствии в Карабахе российских миротворцев вопрос обмена военнопленными было бы сложнее решать.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин рассказал детали принятия в ноябре 2020 года заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По словам главы государства, все решения принимались непосредственно на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении, а текст соглашения не был подготовлен заранее.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. Новый виток вооруженного конфликта произошел в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года. Во время боевых действий погибли военные и мирные жители.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения 9 ноября договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Азербайджан получил Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регион были направлены российские миротворцы.

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