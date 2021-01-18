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Уголовное дело возбудили по факту пропажи подростка в Чите

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Уголовное дело возбуждено по факту пропажи подростка в Забайкальском крае. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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Как уточняется, сведения об исчезновении несовершеннолетнего поступили еще 16 января.

«13-летний подросток ушел из дома в Ингодинском районе Читы и не вернулся. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», — говорится на официальном сайте ведомства.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия в районе, где проживал подросток, было осмотрено место жительства и допрошены родители мальчика и соседи.

Полицейским поручено продолжать поиски пропавшего и установить его местонахождение. К мероприятиям присоединились также волонтеры, разыскивают мальчика более 100 человек.

Расследование уголовного дела продолжается, подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

Накануне, 17 января, стало известно, что пятилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске, обнаружили живой. Она была найдена в колодце канализационного люка, ребенка доставили в больницу.

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