Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Алжир рассчитывает получить в январе 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Наука
В РФ разработали систему относительной навигации для стыковки спутников
Мир
Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store
Мир
Около 300 военных РФ направлены в Хасеке для усиления постов в Сирии
Мир
Конгрессмен-демократ потребовал лишить Трампа доступа к развединформации
Наука
Ракета-носитель LauncherOne впервые вышла на орбиту
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона
Мир
В Словакии запретили выходить на прогулку без отрицательного теста на COVID
Спорт
«Атлетик» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании

В Подмосковье подготовили около 220 мест для крещенских купаний

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области подготовили около 220 мест для крещенских купаний. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Места для купаний оборудовали на открытых водоемах, в прудах и купелях при храмах. Крещенские купания начнутся 18 января после вечерних богослужений.

Прорубь с препятствиями: как будут проходить крещенские купания
«Смыть грехи» в ледяной воде удастся не всем и не везде

«Это добрая русская традиция. Для наших жителей и гостей Подмосковья мы подготовили места, где можно безопасно и комфортно окунуться на Крещение», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Instagram.

Отмечается, что температура воздуха в ночь на Крещение опустится ниже 20 градусов мороза. В этой связи во всех местах купания будут действовать теплые раздевалки, желающих окунуться будут поить теплым чаем. Дороги и тротуары к купелям будут очищены от снега и наледи, из природных водоемов вытащат посторонние предметы.

Также на местах купаний будут соблюдаться меры безопасности против коронавируса. Людям будут измерять температуру, в раздевалках придется носить маску и соблюдать социальную дистанцию. В палатках и у купелей не допустят скопления большого количества людей. На купание рекомендуется взять с собой два комплекта сменной сухой одежды и обуви, полотенце.

«Непосредственно во время купания они (сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса») будут обеспечивать безопасность. И если кому-то станет плохо с сердцем, поскользнется человек, оступится, (нужно) максимально быстро его вытащить. Оказать первую помощь, обогреть, одеть», — приводит телеканал «360» слова государственного инспектора ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Владимира Плоского.

Как пишет РИАМО, желающим окунуться напомнили, что запрещается выходить на лед, к воде можно спускаться в нескользкой и легкоснимаемой обуви. Более одной минуты в проруби находиться нельзя, а после окунания следует вытереться полотенцем и надеть сухую одежду.

Предусмотрено дежурство медиков, спасателей и полицейских, пишет RT. За порядком будут следить более 2 тыс. человек, 700 единиц техники. Спасатели будут дежурить у купелей в костюмах в режиме полной готовности.

На официальном портале правительства Московской области доступна интерактивная карта с купелями и иорданями в регионе. Для удобства жителей Подмосковья в ночь на 19 января работу продлят более 300 маршрутов общественного транспорта. Автобусы будут курсировать до 02:00. Интервал движения будет сокращен до 20 минут. Помимо этого, власти подготовили 10 тыс. парковочных мест.

Самый главный совет, который дают специалисты, — руководствоваться здравым смыслом, верно оценивать свои силы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021