В Подмосковье подготовили около 220 мест для крещенских купаний

В Московской области подготовили около 220 мест для крещенских купаний. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Места для купаний оборудовали на открытых водоемах, в прудах и купелях при храмах. Крещенские купания начнутся 18 января после вечерних богослужений.

«Это добрая русская традиция. Для наших жителей и гостей Подмосковья мы подготовили места, где можно безопасно и комфортно окунуться на Крещение», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Instagram.

Отмечается, что температура воздуха в ночь на Крещение опустится ниже 20 градусов мороза. В этой связи во всех местах купания будут действовать теплые раздевалки, желающих окунуться будут поить теплым чаем. Дороги и тротуары к купелям будут очищены от снега и наледи, из природных водоемов вытащат посторонние предметы.

Также на местах купаний будут соблюдаться меры безопасности против коронавируса. Людям будут измерять температуру, в раздевалках придется носить маску и соблюдать социальную дистанцию. В палатках и у купелей не допустят скопления большого количества людей. На купание рекомендуется взять с собой два комплекта сменной сухой одежды и обуви, полотенце.

«Непосредственно во время купания они (сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса») будут обеспечивать безопасность. И если кому-то станет плохо с сердцем, поскользнется человек, оступится, (нужно) максимально быстро его вытащить. Оказать первую помощь, обогреть, одеть», — приводит телеканал «360» слова государственного инспектора ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Владимира Плоского.

Как пишет РИАМО, желающим окунуться напомнили, что запрещается выходить на лед, к воде можно спускаться в нескользкой и легкоснимаемой обуви. Более одной минуты в проруби находиться нельзя, а после окунания следует вытереться полотенцем и надеть сухую одежду.

Предусмотрено дежурство медиков, спасателей и полицейских, пишет RT. За порядком будут следить более 2 тыс. человек, 700 единиц техники. Спасатели будут дежурить у купелей в костюмах в режиме полной готовности.

На официальном портале правительства Московской области доступна интерактивная карта с купелями и иорданями в регионе. Для удобства жителей Подмосковья в ночь на 19 января работу продлят более 300 маршрутов общественного транспорта. Автобусы будут курсировать до 02:00. Интервал движения будет сокращен до 20 минут. Помимо этого, власти подготовили 10 тыс. парковочных мест.

Самый главный совет, который дают специалисты, — руководствоваться здравым смыслом, верно оценивать свои силы.