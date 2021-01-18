В ГИБДД пoддержали идeю внeсти в прaвила дoрожного движeния ряд нoвовведений для мoтоциклистов. Речь, в чaстности, идeт о допoлнительной стoп-линии на пeрекрестке и возмoжности пaрковаться на тротуаре. Об этом в понедельник, 18 января, пишет «Парламентская газета».

В нoябре прoшлого гoда зaмпред кoмитета Гoсдумы по трaнспорту и стрoительству Влaдимир Афoнский сoвместно с предстaвителями мoтосообщества подготовил и направил в ГИБДД и Минтрaнс ряд прeдложений по пoвышению бeзопасности пeредвижения мотoциклистов на дoрогах.

В ГИБДД ответили, что вопрос применения горизонтальной дорожной разметки, обозначающей дополнительную стоп-линию для размещения мотоциклистов, неоднократно обсуждался в ведомстве и раньше. В 2017 году прорабатывалась идея провести в Москве эксперимент по применению такой разметки, но его пока так и не реализовали.

Что касается предложений по созданию специализированных парковочных мест для мотоциклов, в том числе и на тротуарах, в ГИБДД отметили, что это прерогатива собственников автомобильных дорог. В то же время действующими правилами дорожного движения уже предусмотрена возможность организации таких парковок.

В Госавтоинспекции также согласились с необходимостью пересмотреть требования к дорожным ограждениям в целях снижения вероятности получения мотоциклистом серьезных травм при падении. Сейчас из-за попадания в зону ограждения водитель мотоцикла зачастую получает большие повреждения, чем в результате самого падения.

Также в ведомстве поддержали предложение изменить состав краски, которой наносится дорожная разметка, с целью улучшения коэффициента сцепления шин мотоцикла и разметки. По мнению ГИБДД, стоит проработать и новые геометрические параметры к многополосным дорогам. В частности, речь идет об увеличении ширины левой полосы движения на улицах города. Это упростит проезд автомобилям экстренных служб к местам ДТП в случае затора.

20 октября сообщалось, что в Москве по итогам девяти месяцев 2020 года число ДТП с мотоциклистами снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.