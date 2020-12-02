В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский направил главе российской Госавтоинспекции Михаилу Черникову письмо с предложением изменить правила дорожного движения для мотоциклистов. Об этом 2 декабря сообщает «Парламентская газета».

«Например, мы предлагаем предусмотреть в ПДД дополнительные стоп-линии на перекрестках для размещения мотоциклов и другого одноколейного транспорта, чтобы они не стояли между рядами автомобилей», — рассказали изданию Владимир Афонский.

В письме также предлагается сделать для мотоциклистов парковки на тротуарах, а также разрешить байкерам использовать мерцающие ходовые огни для привлечения внимания других водителей на автомагистралях и дорогах с разрешенной скоростью более 80 км/час.

20 октября сообщалось, что в Москве по итогам девяти месяцев 2020 года число ДТП с мотоциклистами снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В авариях с мотоциклистами погибли 28 человек и еще 592 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с январем–сентябрем 2019 года число погибших в таких ДТП уменьшилось на 36%, раненых — на 15%.