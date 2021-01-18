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Два солдата погибли при нападении боевиков на пост сирийской армии
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Два солдата погибли при нападении боевиков на пост сирийской армии

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Двое солдат погибли в результате вооруженного нападения террористов на пост сирийской армии на окраине города Эль-Кунейтра на юге страны. Об этом сообщила газета Al Watan в воскресенье, 17 января.

Отмечается, что в ходе нападения боевики подорвали бомбу возле блокпоста, а затем применили к военнослужащим сирийской армии стрелковое оружие. Также сообщается, что еще два человека получили ранения, они госпитализированы.

3 января сообщалось, что шесть человек погибли в результате нападения террористов на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама.

Атака боевиков произошла на трассе Саламия–Ракка в районе поселения Вади Узейб. Бой с террористами привел к блокировке трассы.

Губернатор позднее уточнил, что погибли девять мирных жителей, еще четверо получили ранения. Пострадавших госпитализировали, они доставлены в госпиталь города Саламия.

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