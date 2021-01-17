Британия может стать первой страной для зарубежного визита Байдена

Великобритания станет первым или вторым иностранным государством, куда с визитом прибудет избранный президент США Джо Байден после вступления в должность главы государства. Об этом сообщила в воскресенье, 17 января, британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на членов окружения Байдена.

По информации издания, Байден не собирается наносить зарубежные визиты до лета из-за COVID-19 и хочет сосредоточиться на внутренней политике США. В качестве исключения избранный лидер Соединенных Штатов может отправиться в Канаду.

Первый визит Байдена в Европу, скорее всего, будет приурочен к саммиту G7, который пройдет в Британии. Еще один визит в эту страну президент США нанесет осенью и примет участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в шотландском Глазго.

Для главы британского правительства Бориса Джонсона это станет большой дипломатической удачей, потому что Байден ранее заявлял, что является противником идеи Brexit. Кроме того, однажды избранный президент США назвал Джонсона «клоном Трампа в физическом и эмоциональном плане».

Как сообщает The Daily Telegraph, Байден собирается забыть о разногласиях с нынешним руководством Великобритании и укреплять отношения двух стран.

Инаугурация Байдена состоится в среду, 20 января. Посол Великобритании в США Карен Пирс будет одним из почетных гостей на предстоящей церемонии.

Накануне, 16 января, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и США «останутся крайне холодными» после прихода новой администрации Соединенных Штатов, она будет проводить антироссийскую политику. Он подчеркнул, что «Россия готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества» в различных сферах, но вряд ли новая администрация США будет совершать встречные шаги.